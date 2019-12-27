Нью-Дели, , 11:17 — REGNUM Свыше 120 человек за несколько дней задержаны в штате Уттар-Прадеш, расположенном на севере Индии, за подстрекательство в интернете. Об этом 27 декабря сообщает телеканал NDTV со ссылкой на полицию штата.

«124 человека задержаны за размещение в соцсетях подстрекательского контента», — приводит телеканал заявлении местной полиции.

Также в нем указывается, что в отношении 93 человек из данного числа начаты следственные дела и что приняты меры в отношении 19 тысяч 409 постов в различных соцсетях.

Кроме этого, добавляется, что власти штата отключили интернет в 21 округе из-за опасений проведения массовых акций против нового закона о гражданстве

«Мы приостановили интернет-услуги в 21 округе, они будут восстановлены, когда это позволит ситуация», — цитирует NDTV слова начальника полиции штата Ома Пракаша Сингха.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что правоохранительные органы Индии усилили меры безопасности в крупных городах, опасаясь массовых акций протеста против нового закона о гражданстве.