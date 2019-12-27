Буниа, Конго, , 11:16 — REGNUM Бандиты в районе Кабало округа Танганьика в ДР Конго украли около 100 тысяч долларов США, предназначавшихся на зарплаты учителям за декабрь. Об этом передает RFI Kiswahili.

По словам лидера партии по защите прав учителей в округе Танганьика, по делу уже было инициировано расследование и начался поиск подозреваемых.

По информации журналистов, во время нападения казначей школ района Кабало Какуди ва Нгой в сопровождении особой делегации возвращался из деревни Конголо, где он получил эти средства из банка.

«На нас напали вооруженные бандиты, они выстрелили в воздух, мы были смятены и бежали в лес, где они забрали у нас все», — заявил Нгой.

Однако учителя из округа заявили, что они не поверили в то, что их деньги были украдены и сообщили журналистам о том, что они продолжают ждать выплаты своих зарплат.

«Подобные истории происходят уже не в первый раз, такое уже происходило в прошлом году», — заявил один из учителей Фидель Мвалимвензе.