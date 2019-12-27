Москва, , 11:03 — REGNUM Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву в связи с авиакатастрофой самолета Fokker-100 в Алма-Аты, сообщает 27 декабря пресс-служба Кремля.

«В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких, и надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших», — говорится в направленной телеграмме.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 декабря в 7:22 по местному времени рейс №Z2100 авиакомпании Bek Air, направлявшийся в Нур-Султан, при взлёте в аэропорту Алма-Аты потерял высоту и пробил бетонное ограждение. После этого лайнер столкнулся с двухэтажным строением. 28 декабря в Казахстане объявлен днем траура по погибшим в авиакатастрофе.

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