Уфа, , 11:07 — REGNUM Пассажирский автобус с неисправным рулевым управлением перевозил пассажиров в Уфе. Об этом 27 декабря сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, бизнесмен перевозил горожан на автобусе «ПАЗ» по маршруту «Уфимский Док — Телецентр» с неисправным рулевым управлением, что категорически запрещено. Помимо этого, в транспортом средстве были обнаружены аптечка и огнетушитель срок годности, которых истек.

По данному факту было возбуждено административное дело по ч. 2 ст.12.31 КоАП РФ. В результате предприниматель оштрафован на пять тысяч рублей. Кроме этого, прокуратура района внесла представление в адрес предпринимателя.

Отмечается, что после прокурорского вмешательства предприниматель устранил нарушения законодательства.

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