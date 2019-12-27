Нур-Султан, , 11:00 — REGNUM Заявление о досрочном прекращении депутатских полномочий в ЦИК Киргизии подал глава парламентской фракции «Ата Мекен» Алмамбет Шыкмаматов, сообщает 27 декабря издание 24.kg.

По его словам, решение о выходе связано с разногласиями с лидером партии Омурбеком Текебаевым. Подробности конфликта Шыкмаматов разглашать не стал. Глава парламентской фракции добавил, что намерен остаться в политике.

«Я буду объединяться с конструктивными политическими силами, которые придерживаются, как и я, левоцентристских ценностей, уважают внутрипартийную демократию», — сказал Шыкмаматов.

Напомним, 25 февраля 2016 года против Омурбека Текебаева было возбуждено уголовное дело по статьям «Мошенничество» и «Коррупция». В августе суд приговорил политика к восьми годам лишения свободы с конфискацией имущества.

С учетом амнистии срок был сокращен до 4 лет 6 месяцев. 29 августа 2019 года Первомайский районный суд освободил Текебаева из-под стражи.

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