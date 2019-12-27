Чебоксары, , 11:00 — REGNUM В Чувашии завершено расследование уголовного дела в отношении исполнительного директора закрытого акционерного общества «Промтрактор-Вагон» (г. Канаш). Ему инкриминируют совершение налогового преступления, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике.

Следствие полагает, что с мая 2015 по декабрь 2017 года обвиняемый с целью воспрепятствования принудительному взысканию более 7 млн рублей недоимки по налогам и страховым взносам, проводил расчёты с контрагентами, минуя расчетные счета своей организации.

«В частности, директор обеспечивал направление к дебиторам предприятия распорядительных писем о погашении их обязательств перед ним путем перечисления средств его кредиторам», — говорят в следственном управлении.

По данным правоохранителей, в результате было сокрыто более 7,2 млн рублей, за счёт которых могла быть погашена недоимка по налогам и сборам.

Директор завода обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ («Сокрытие денежных средств организации, за счёт которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и страховым взносам, совершенное в крупном размере»). Его причастность к инкриминируемому деянию подтверждается, в частности, признательными показаниями, показаниями свидетелей, заключениями бухгалтерской и почерковедческой судебных экспертиз.

Дело направлено в Канашский районный суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии в суд направлено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов и фальсификации доказательств, фигурантом дела стал директора компании «ТСК Озеро». В ходе предварительного следствия установлено, что в 2014—2015 годах обвиняемый внёс заведомо ложные сведения в налоговую декларацию, уклонившись от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль организации на общую сумму 27,4 млн рублей.

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