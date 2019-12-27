Нур-Султан, , 11:02 — REGNUM МВД республики Казахстан начало расследование о нарушении безопасности и правил эксплуатации после падения самолета авиакомпании Bek Air в аэропорту Алма-Аты. Об этом 27 декабря сообщила пресс-служба ведомства.

«Министерством внутренних дел начато досудебное расследование по статье 344 часть 3 «Нарушение правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта» Уголовного кодекса Казахстана», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы.

Также в нем указывается, что для данного расследования создана следственно-оперативная группа из числа опытных следователей, криминалистов — сотрудников центрального аппарата МВД Казахстана, департаментов полиции на транспорте, Алма-Аты и Алма-атинской области, а также КЧС МВД Казахстана.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на борту разбившегося в Казахстане самолета находились граждане Украины, Киргизии, Китая и самой республики.

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