Нур-Султан, , 10:54 — REGNUM На борту разбившегося в Казахстане самолета находились граждане Украины, Киргизии, Китая и самой республики, сообщили 27 декабря в пресс-службе МВД Казахстана.

«Всего на борту самолета находилось пять членов экипажа и 93 пассажира», — говорится в сообщении.

Отмечается, что среди них были двое граждан Украины, один Киргизии, один Китая, остальные — Казахстана. По состоянию на 12:30 по местному времени (09:30 мск), погибли 12 человек, среди них командир экипажа.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 декабря в 7:22 по местному времени рейс №Z2100 авиакомпании Bek Air, направлявшийся в Нур-Султан, при взлёте потерял высоту и пробил бетонное ограждение. После этого лайнер столкнулся с двухэтажным строением. 28 декабря в Казахстане объявлено днем траура по погибшим в авиакатастрофе.