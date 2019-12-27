Абакан, , 10:48 — REGNUM В Хакасии за прошедшие сутки зарегистрировано два пожара. В том числе, как сообщили ИА REGNUM 27 декабря в республиканском главке МЧС, огнеборцы тушили крупный пожар в торговом павильоне в Абакане.

Сообщение о пожаре на торговой базе в Абакане поступило в 01:22 по местному времени. К моменту приезда пожарных из-под кровли здания шёл дым, горели потолочное перекрытие, утеплитель крыши, здание изнутри на общей площади 2 тысячи кв. м.

Возгорание обнаружили поздно, владельца на месте не было. Пожар локализовали и начали проливку и разборку конструкций. В тушении принимали участие 72 человека и 22 единицы техники. Причина пожара устанавливается.

Напомним, всего с начала 2019 года в Хакасии зарегистрировано 2300 пожаров.