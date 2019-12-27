Алма-Ата, Казахстан, , 10:50 — REGNUM В больницах Алма-Аты находятся 50 человек из числа пострадавших при крушении самолета авиакомпании Bek Air в аэропорту города. Об этом 27 декабря сообщил на брифинге руководитель управления общественного здоровья Алма-Аты Тлеухан Абилдаев.

«Всего бригадами скорой медицинской помощи в медицинские организации города доставлены 66 человек», — рассказал он и уточнил, что 50 из их числа были госпитализированы.

При этом Абилдаев указал, что состояние шестерых человек из этого числа оценивается как тяжёлое, и ещё шестерых — как крайне тяжёлое.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 28 декабря Днём траура по погибшим при крушении самолета авиакомпании Bek Air.

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