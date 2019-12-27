Якутск, , 10:41 — REGNUM По решению суда Якутска судебные приставы приостановили деятельность ресторанов «Великая Стена» и «Пекинская утка», сообщали корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления ФССП.

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По иску Роспотребнадзора Якутии за нарушения санитарно-эпидемиологических требований суд назначил наказание: приостановление деятельности на три месяца.

В случае если владелец захочет самовольно возобновить работу заведений, его ждёт уголовная или административная ответственность.

Как сообщало ИА REGNUM, в банкетном зале Якутска отравились 14 человек. Работа ресторана приостановлена.