Воронеж, , 10:35 — REGNUM 17-летний подросток погиб, 12-летний мальчик госпитализирован в результате наезда автомобиля в городе Эртиль Воронежской области вечером 26 декабря, сообщила ИА REGNUM старший помощник руководителя СУ СКР по региону Елена Мануковская. По факту аварии возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения.

По версии следствия, вечером 26 декабря водитель автомобиля Chevrolet Niva, находясь за рулём в состоянии алкогольного опьянения, сбил двоих подростков, которые шли вдоль проезжей части автодороги. В результате 17-летний юноша скончался на месте ДТП, 12-летний мальчик госпитализирован с травмами.

В настоящее время водитель задержан, в ближайшее время его допросят в качестве подозреваемого, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

Также следственные органы просят граждан, которые следовали на автомобилях по улице Тихая города Эртиль около 17:00 26 декабря, предоставить записи с видеорегистраторов.

Добавим, по данным ГУ МВД, 26 декабря в Воронежской области зарегистрировано 106 ДТП, в 11 ДТП травмы различной степени тяжести получили 14 человек, три человека погибли.