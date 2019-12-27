Москва, , 10:37 — REGNUM Неизвестный совершил нападение на мужчину в подъезде дома на северо-востоке Москвы. потерпевший лишился 250 тыс. рублей, сообщает 27 декабря РЕН ТВ.

Преступление было совершено вечером 26 декабря на улице Полярной. На 46-летнего мужчину напал вооружённый ножом человек. Злоумышленник ранил мужчину и вытащил из его кармана 250 тыс. рублей.

Нападавший скрылся в места преступления, пострадавшего доставили в больницу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Москве было совершено вооружённое нападение на продуктовый супермаркет.

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