Уфа, , 10:41 — REGNUM Сбой в работе оборудования привел к ампутации большого пальца левой руки у дефектоскописта в Уфе. Об этом 27 декабря сообщает пресс-служба республиканской государственной инспекции труда.

29 октября дефектоскопист ПАО «ОДК-УМПО» работала в третью смену и нарезала рентгеновскую плёнку на ножницах, которые управлялись при помощи педали.

В процессе работы женщине потребовалось убрать плёнку, которая затрудняла качественную нарезку листов. Она убрала ногу с педали управления и протянула руку в зону режущих ножей. При этом женщина не дождалась полной остановки оборудования. Ножницы сработали и ампутировали большой палец левой руки у сотрудницы.

Женщину доставили в больницу Уфы.

Отмечается, что при расследовании данного случая выяснилось, что первый сбой в работе оборудования был обнаружен пострадавшей за полмесяца до несчастного случая. Тогда женщина справлялась со сбоем самостоятельно, а о неисправности никому не сообщала. Специалисты установили, что причиной сбоя оборудования является ослабление крепёжных элементов узла выключения ножниц.

Установлено, что несчастный случай произошел из-за эксплуатации неисправного механизма и недостатков в проведении подготовки сотрудников по охране труда.

По данному факту возбуждено административное производство по ч. 1 ст. 5.27.1 КоАП РФ.

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