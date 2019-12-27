Фергана, Узбекистан, , 10:32 — REGNUM Четыре человека погибли в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) в Ферганской области Узбекистана, сообщили в следственном департаменте МВД республики.

В ведомстве уточнили, что авария произошла 26 декабря в 19 часов 30 минут (17:30 мск) на 241-м километре кольцевой автодороги Фергана — Коканд. Легковой автомобиль Nexia врезался в автобус Isuzu, в котором находились девять человек. Все пассажиры Nexia скончались от полученных травм.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 декабря в Ташкенте произошло массовое ДТП, в результате которого пострадали десять человек. Молодой водитель «Лачетти» превысил скорость движения и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с тремя автомобилями.

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