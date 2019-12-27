Липецк, , 10:26 — REGNUM Водитель рейсового автобуса, перевернувшегося вечером 26 декабря на трассе в Становлянском районе Липецкой области, задержан, сообщили в УМВД по региону.

Водитель задержан в рамках уголовного дела, ранее возбужденного райотделом полиции по статье о нарушении правил дорожного движения.

Как сообщало ИА REGNUM, автобус, следовавший по маршруту «Москва-Тбилиси», перевернулся на федеральной трассе М-4 «Дон» на территории Становлянского района Липецкой области вечером 26 декабря. В автобусе находились 17 пассажиров и двое водителей, все граждане Грузии. Автобус также зарегистрирован в Грузии. Принадлежит частному лицу. В результате аварии два человека погибли, восемь госпитализированы.