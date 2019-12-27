Цюрих, Швейцария, , 10:26 — REGNUM В зоопарке Цюриха в Швейцарии редкий филиппинский крокодил укусил смотрительницу, после чего животное застрелили, сообщает агентство SDA-Keystone.

Отмечается, что крокодил напал на сотрудницу зоопарка утром, когда она убиралась в вольере. Женщина хотела перегнать животное в другое место, однако крокодил схватил ее руку зубами.

Он несколько минут не разжимал челюсти, поэтому было принято решение убить хищника. Пострадавшая женщина была госпитализирована.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе женщина в американском штате Южная Каролина пострадала в результате нападения аллигатора. Сообщалось, что женщина выгуливала собаку возле пруда, однако неожиданно на ее пути появился аллигатор. Рептилия укусила ее за запястье и ногу, после нападения пострадавшую отвезли в больницу, где ей оказали медицинскую помощь.

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