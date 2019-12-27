Алма-Ата, Казахстан, , 10:24 — REGNUM Днём траура по погибшим при крушении самолета авиакомпании Bek Air объявил 28 декабря президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Об этом 27 декабря сообщил на свой официальной странице в социальной сети Facebook пресс-секретарь главы Казахстана Берик Уали.

«Президент Касым-Жомарт Токаев объявил 28 декабря 2019 года днем общенационального траура в связи с гибелью людей при крушении пассажирского самолета около Алматы», — написал в своём сообщении пресс-секретарь президента Казахстана.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что капитан самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air, потерпевшего крушение при взлете из аэропорта Алма-Аты, оказался среди погибших в авиакатастрофе.

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