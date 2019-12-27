Пушкин, Санкт-Петербург, , 10:14 — REGNUM Маршрутка, в которой не было пассажиров, загорелась утром 27 декабря в Пушкинском районе Санкт-Петербурга.

«Горит маршрутка при съезде с Витебского (проспекта) в (поселок) Шушары», — сообщили очевидцы в соцсети.

В УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти уточнили, что в 08:30 мск загорелся моторный отсек у маршрутного автобуса ПАЗ, обслуживающего маршрут №347.

Маршрутка ехала в Пушкин, на конечную остановку, без пассажиров.

«Водитель успел покинуть транспортное средство. Автобус потушен, эвакуатор на месте. В результате ДТП пострадавших нет», — отметили в дорожной полиции.

Ведется проверка, устанавливаются обстоятельства случившегося.