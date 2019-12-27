Алма-Ата, Казахстан, , 10:14 — REGNUM Администрация международного аэропорта Алма-Аты закрыла полосу, с которой взлетал разбившийся самолет авиакомпании Bek ai. Об этом 27 декабря заявил президент аэропорта Болат Ержанов, сообщает агентство «Казинформ».

По его словам, коэффициент сцепления полосы составляет 0,5, что превышает показатель, необходимый для нормального взлета самолета. Ержанов добавил, что за три минуты до катастрофы с полосы взлетел самолет авиакомпании Air Astana.

Президент аэропорта уточнил информацию по рейсу №2100 Алма-Ата — Нур-Султан. Перелет выполнялся на судне Foker-100. На борту самолета находились командир, второй пилот и три борт-проводника, а также 93 пассажира, в том числе 8 детей. На борту было загружено 603 кг багажа и 613 кг груза.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 декабря в аэропорту Алма-Аты при взлете произошло крушение самолета авиакомпании Bek ai. По предварительным данным, число жертв авиакатастрофы достигло 15.

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