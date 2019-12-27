Нур-Султан, , 10:21 — REGNUM Уголовное дело о нарушении правил безопасности возбуждено после крушения в Алма-Ате пассажирского самолёта. Об этом сообщает 27 декабря пресс-служба МВД Казахстана.

Дело возбуждено по статье 344 Уголовного кодекса «Нарушение правил безопасности при эксплуатации транспортного средства». Расследованием занялась следственно-оперативная группа, куда вошли криминалисты из нескольких ведомств. Место трагедии взято под охрану.

Как сообщало ИА REGNUM, самолёт Fokker-100 авиакомпании Bek Air упал при взлёте вблизи аэропорта Алма-Аты. Воздушное судно частично разрушилось, погибли, по уточнённым данным, 12 человек, включая командира экипажа Марата Муратабаева.

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