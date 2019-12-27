Алма-Ата, Казахстан, , 10:14 — REGNUM Капитан самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air, потерпевшего крушение при взлете из аэропорта Алма-Аты, оказался среди погибших в авиакатастрофе. Об этом 27 декабря сообщает пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

Также известно, что тело погибшего при падении самолета Марата Муратабаева уже опознано. При этом о судьбе остальных четырех членов экипажа не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что самолет авиакомпании Bek Air, 27 декабря упавший под Алма-Атой, получил сертификат лётной годности в мае 2019 года.

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