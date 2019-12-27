Анкара, , 10:13 — REGNUM В результате дорожно-транспортного происшествия в Турции пострадали по меньшей мере 32 нелегальных мигранта, об этом 27 декабря сообщает Anadolu Ajansi.

Инцидент произошел в провинции Чанаккале, грузовик перевозил около 50 нелегальных мигрантов. Водитель транспортного средства не справился с управлением, что привело к аварии.

Пострадавшие беженцы были доставлены в госпитали, где им оказывается вся необходимая помощь. Те, кто отделался лишь испугом — в миграционные службы, где будет решаться вопрос об их экстрадиции.

Водитель транспортного средства был задержан за незаконный перевоз нелегальных мигрантов.

Напомним, Турция продолжает оставаться ключевым перевалочным пунктом для беженцев, пытающихся проникнуть на территорию Евросоюза.

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