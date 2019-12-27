Самара, , 10:12 — REGNUM Рыбаки на вездеходе попали в полынью в городе Октябрьск Самарской области. Об этом 27 декабря сообщает пресс-служба областной поисково-спасательной службы.

По сообщению пресс-службы ведомства, утром 27 декабря спасатели поисково-спасательного отряда Октябрьска помогли попавшим в полынью рыбакам 1980 и 1979 года рождения.

Сообщается, что рыбаки ловили рыбу в 200 метрах от берега в районе городского пляжа. Их вездеход попал в полынью и рыбаки пытались спасти его самостоятельно.

Отмечается, что спасатели эвакуировали мужчин с тонкого льда на берег при помощи зимних средств спасения.

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