Нур-Султан, , 10:05 — REGNUM Самолет авиакомпании Bek Air, 27 декабря упавший под Алма-Атой, получил сертификат лётной годности в мае 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

Самолёт был произведён в апреле 1996 года и в августе того же года зарегистрирован в казахстанском реестре с номером свидетельства 940. Всего авиакомпания имеет девять зарегистрированных бортов, уточнили в министерстве.

Авиационные власти страны приостановили сертификаты эксплуатанта и летной годности перевозчика.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 человек погибли утром 27 декабря при крушении авиалайнера Bek Air. Он вылетал в Нур-Султан и врезался в здание. Еще 12 человек получили травмы, среди них — четверо детей.