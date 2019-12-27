Токио, , 10:07 — REGNUM 27 декабря в Японии арестовали гражданина Южной Кореи, подозреваемого в убийстве пожилого мужчины. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на представителей Столичного департамента полиции Токио.

По их словам, 31-летний мужчина вместе с 25-летним местным жителем были задержаны по подозрению в причинении тяжкого вреда 67-летнему мужчине, а также в краже всех его сбережения.

Отмечается, что покойный мужчина ранее хвастал, что хранит дома крупную сумму денег.

Известно, что представители Столичного департамента полиции Токио не раскрыли информации о том, сознается ли гражданин Южной Кореи в совершении преступления, так как данная информация может повлиять на ход расследования.