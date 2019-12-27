Липецк, , 09:56 — REGNUM Состояние дорожного полотна на участке платной дороги М-4 «Дон» в Липецкой области, где вечером 26 декабря перевернулся рейсовый автобус, соответствует нормативным требованиям, об этом сообщила пресс-служба ГК «Автодор».

"В момент дорожного происшествия погода была пасмурной, температура воздуха — 2, наблюдались осадки в виде небольшого снега, покрытие было влажным. С 17:30 на участке работала дорожная техника, которая обработала дорожное полотно в соответствии с нормативом. Состояние проезжей части, обочин и обустройство техническими средствами соответствует нормативным требованиям», — сообщили в госкомпании.

Также в «Автодоре» уточнили, что участок, где произошла авария, не является местом концентрации ДТП. Сотрудники ГИБДД не выявили никаких неудовлетворительных дорожных условий, которые могли бы привести к аварии.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 26 декабря на территории Становлянского района Липецкой области, на платном участке федеральной трассы М-4, перевернулся автобус, следовавший по маршруту «Москва-Тбилиси». По данным МЧС, в автобусе находились 19 человек — двое водителей и 17 пассажиров, все граждане Грузии. Два человека погибли, восемь, в том числе маленький ребёнок, получили ранения и были госпитализированы. Двое мужчин находятся в тяжёлом состоянии.