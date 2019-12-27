Буденновск, Ставропольский край, , 10:00 — REGNUM Подросток выпал с балкона пятого этажа многоквартирного дома в Буденновском районе Ставрополья. По факту смерти 15-летнего мальчика проводится доследственная проверка, сообщили ИА REGNUM 27 декабря в пресс-службе СК РФ по региону.

Трагедия произошла вечером 23 декабря. Некоторое время после падения подросток оставался еще жив, но позже скончался в реанимационном отделении больницы. В качестве версии произошедшего следствие рассматривает несчастный случай.

В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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