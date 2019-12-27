Санкт-Петербург, , 09:57 — REGNUM Неизвестные злоумышленники 27 декабря продолжили терроризировать государственные учреждения Санкт-Петербурга с требованием выплатить им большую сумму в биткоинах. Утром в пятницу эвакуируются районные суды города, в списках мишеней «минёров» также значатся десятки школ, сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга, получившая электронные письма с угрозами.

В настоящее время эвакуируются Дзержинский, Красногвардейский, Куйбышевский, Сестрорецкий, Октябрьский и Приморский районные суды.

Напомним, начиная с конца ноября каждый день в государственные учреждения приходят сообщения с различных электронных ящиков с требованием выплатить 120 биткоинов. Ежедневно из-за этой рассылки приостанавливается работа десятка учреждений, которые осматривают сотрудники правоохранительных органов на наличие опасных предметов и веществ.

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