Козельск, Калужская область, , 10:00 — REGNUM 50-летний житель Козельского района подозревается правоохранителями в убийстве своего младшего брата, сообщили 27 декабря корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

По версии следствия, днём 25 декабря 2019 года подозреваемый спал после употребления спиртного. Его младший брат решил разбудить спящего, громко выражаясь нецензурной бранью. Подозреваемый проснулся, и между братьями развязался конфликт. Затем старший брат ударил младшего ножом в грудь. Потерпевшего доставили в больницы. На протяжении нескольких часов врачи боролись за его жизнь, однако мужчина скончался во время операции. Между тем мать погибшего пыталась оградить старшего сына от уголовной ответственности, спрятала орудие преступления и уничтожила следы крови в квартире. Женщина пыталась убедить приехавших на место преступления сотрудников полиции в непричастности подозреваемого. Однако следствию удалось выяснить обстоятельства произошедшего, найти нож и другие улики.

В настоящее время подозреваемый задержан и на допросе вину в убийстве младшего брата признал. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Назначены генетическая, судебно-медицинская, медико-криминалистическая, психиатрическая экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

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