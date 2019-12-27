Уфа, , 09:54 — REGNUM Пять бесхозных автомобилей, в том числе один пассажирский автобус, эвакуировали в Уфе. Об этом 27 декабря сообщает пресс-служба городской администрации.

По словам чиновников, бесхозные транспортные средства были эвакуированы 26 декабря с улиц Ленинского района города.

По словам начальника отдела коммунального хозяйства и благоустройства администрации Ленинского района Ильвира Хамидуллина, в 2019 году в Ленинском районе было выявлено 88 брошенных и разукомплектованных автомобилей. При этом, 12 автомобилей были эвакуированы на штрафстоянки. 71 автомобиль владельцы транспортных средств вывезли самостоятельно.

Ильвир Хамидуллин также отметил, что сейчас устанавливаются владельцы пяти автомобилей.

Сообщается также, что владельцы тех автомобилей, транспортные средства которых эвакуированы на штрафстоянки, при возврате должны будут внести плату.

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