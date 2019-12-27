Тбилиси, , 09:58 — REGNUM Жителей Грузии, которые легко пострадали в ДТП в Липецкой области, и которых возможно транспортировать, доставят на родину. Данное заявление 27 декабря распространило Агентство наземного транспорта Грузии, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

В заявлении транспортного ведомства также говорится, что сотрудники Секции интересов Грузии при посольстве Швейцарии в РФ сразу, как только смогут, навестят пострадавших в аварии.

Как передавало ИА REGNUM, 26 декабря, около 18:40 на платном участке трассы М-4 «Дон» рейсовый автобус «Москва-Тбилиси» съехал с проезжей части и перевернулся. В автобусе находились 19 человек, все — граждане Грузии. В результате аварии погибли два человека, восемь госпитализировали, из них двое в тяжелом состоянии.

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