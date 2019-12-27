Воронеж, , 09:45 — REGNUM Уголовное дело о покушении на убийство главы Рамонского муниципального района Воронежской области Николая Фролова передано в Центральный аппарат Следственного комитета России, по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина. Об этом 27 декабря сообщила пресс-служба СК.

«По поручению Председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина данное уголовное дело для наиболее полного и объективного расследования передано в центральный аппарат СК России», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 26 декабря у служебного автомобиля главы Рамонского района Воронежской области Николая Фролова прогремел взрыв. Сам Фролов получил серьёзные ранения ног. СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство общеопасным способом.