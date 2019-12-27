Воронеж, 27 декабря 2019, 09:45 — REGNUM Уголовное дело о покушении на убийство главы Рамонского муниципального района Воронежской области Николая Фролова передано в Центральный аппарат Следственного комитета России, по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина. Об этом 27 декабря сообщила пресс-служба СК.
Как сообщало ИА REGNUM, утром 26 декабря у служебного автомобиля главы Рамонского района Воронежской области Николая Фролова прогремел взрыв. Сам Фролов получил серьёзные ранения ног. СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство общеопасным способом.