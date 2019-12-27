Санкт-Петербург, , 09:47 — REGNUM До Нового года осталось пять дней, и каждый готовится к празднику как может. Во Фрунзенском районе Петербурга полицейские ищут злоумышленников, которые похитили из магазина автомат с игрушками. Об этом сообщает 27 декабря пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Заявление о хищении в полицию поступило от 56-летнего потерпевшего. Мужчина сообщил, что из помещения магазина по улице Бухарестской был похищен автомат с игрушками. Причинённый ущерб он оценил в 40 тысяч рублей.

«В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — уточнили в ведомстве.

Сотрудниками полиции приняты меры к розыску и задержанию «любителей» игрушек.