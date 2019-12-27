Алма-Ата, Казахстан, , 09:50 — REGNUM Казахская авиакомпания Bek Air, самолет которой утром 27 декабря потерпел крушение при взлёте из аэропорта Алма-Аты, принесла соболезнования по поводу случившегося. Соответствующее заявление 27 декабря размещено на официальном сайте Bek Air.

«От лица авиакомпании Bek Air приносим искренние соболезнования в связи с трагедией. В данный момент мы ожидаем официальную информацию от служб, которые работают на месте происшествия», — говорится в сообщении.

Также в нем указывается, что авиакомпания просит не реагировать на сообщения анонимной рассылки, которые могут носить мошеннический характер, и ожидать официальной информации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что количество погибших при падении лайнера авиакомпании Bek Air в Алма-Ате возросло до 15 человек.

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