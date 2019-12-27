Краснотуранск, , 09:49 — REGNUM «Нива-Шевроле» частично ушла под лёд на Красноярском водохранилище 26 декабря. Об этом сообщает региональный портал Newslab.ru.

Лёгкий внедорожник попытался проехать по льду Красноярского водохранилища в Краснотуранском районе. Тонкий лёд подломился и автомобиль частично ушёл под лёд. Три находившихся в «Ниве» человека были эвакуированы на берег подоспевшими спасателями. Медицинская помощь им не понадобилась.

По информации краевого учреждения «Спасатель», на месте происшествия, к счастью обошедшегося без жертв, выезд на лёд был запрещен.

Как сообщало ИА REGNUM, к 17 декабря в Красноярском крае было введено в эксплуатацию 29 ледовых переправ. Сейчас их действует 38. А всего к открытию в регионе запланированы 134 ледовых переправы.

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