Якутск, , 09:52 — REGNUM В Мегино-Кангаласском районе Якутии возбуждено уголовное дело на женщину, которая в состоянии алкогольного психоза избила собственного ребёнка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики.

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Сотрудница полиции установила, что 35-летняя женщина нанесла своему 12-летнему сыну множественные телесные повреждения.

«Ребёнок учил уроки, подозреваемая подошла к нему и неожиданно стала наносить удары ногами и руками по различным частям тела ребёнка, а затем схватила его за шею и стала душить. Судебно-медицинская экспертиза установила множественные ссадины и кровоподтеки в области головы и на теле мальчика», — пояснили в полиции.

Подозреваемую отправили на принудительное лечение.

Как сообщало ИА REGNUM, в Самарской области пьяный отец избил полуторагодовалую дочь, девочка скончалась в больнице. Суд приговорил его к 20 годам колонии.