Самара, , 09:42 — REGNUM 17-летний пешеход, которого сбила иномарка, попал в реанимацию в Самаре. Об этом 27 декабря сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По сообщению пресс-службы ведомства, авария произошла вечером 26 декабря в микрорайоне Крутые Ключи на улице Мира. 72-летний пенсионер, управляя автомобилем Kia Ceed, сбил 17-летнего пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте, но в зоне видимости пешеходного перехода.

В результате аварии молодой человек получил серьезные травмы и был госпитализирован в реанимацию.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.

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