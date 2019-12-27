Томск, , 09:33 — REGNUM В Томске на улице Алтайской из задымлённого двухэтажного дома эвакуировали около 30 жильцов. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном главке МЧС.

Сообщение о задымлении поступило в пожарно-спасательную службу 27 декабря в 08:38 по местному времени. На вызов отправились 29 человек и семь единиц техники.

Из квартир вывели порядка 30 человек. В одной из них спасатели услышали крики о помощи: «Помогите!».

»Дверь взламывать не пришлось: девушка-инвалид подползла к двери и открыла её сама», — рассказали в МЧС.

Девушку разместили в автомобиле штаба пожаротушения.

В результате пожара в квартире на первом этаже в ванной комнате обгорели пластиковые панели и стена на площади 1,5 кв. метра. Пострадавших нет.

По информации ведомства, предварительной причиной пожара стало короткое замыкание бойлера. Жителей запустили в квартиры после ликвидации возгорания.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине пожары унесли десятки человеческих жизней.