Уфа, , 09:34 — REGNUM Водитель, которого подозревают в оставлении места смертельного ДТП, вернулся с повинной. Об этом 27 декабря сообщает главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов в своем блоге.

По его словам, ДТП произошло ночью в городе Баймак на ул. Стахановская. Водитель автомобиля сбил двух пешеходов и скрылся с места аварии.

В результате наезда от полученных травм на месте ДТП скончалась 34-летняя местная жительница. 27-летний житель Зилаирского района был госпитализирован.

Отмечается, что водитель вскоре вернулся и дал признательные показания.

По словам мужчины, сидя за рулем «Opel Mokka», он совершил наезд на пешеходов. После ДТП, испугавшись последствий, решил покинуть место происшествия.

Отмечается, что полицейские выявляли у подозреваемого состояние алкогольного опьянения. Мужчина объяснил это тем, что употребил спиртное после случившегося. В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.

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