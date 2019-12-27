Нур-Султан, , 09:31 — REGNUM Самолет казахстанской авиакомпании Bek Air столкнулся со строящимся жилым домом. Об этом сообщил 27 декабря заместитель начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям Алма-Аты Ерлан Алибеков.

Он уточнил, что лайнер врезался в дом фюзеляжем, в момент столкновения людей в доме не было. В настоящее время в самолёте никого не осталось.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 27 декабря пассажирский лайнер, вылетавший из Алма-Аты в Нурсултан, упал при наборе высоты. По последним данным, погибли 15 человек. Всего на борту находилось 95 пассажиров и пять членов экипажа.

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