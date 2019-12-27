Москва, , 09:24 — REGNUM Во время инцидента с выкатыванием самолета в московском аэропорту «Шереметьево» люди и техника не пострадали. Инцидент не отразился на работе аэропорта. Об этом сообщили в пресс-службе ПАО «Аэрофлот».

В компании пояснили, что 27 декабря во время движения по рулёжной дорожке самолета, готовящегося к выполнению рейса SU1602 Москва — Самара, произошло выкатывание борта с рулёжной дорожки на грунт.

«Пассажиры высаживались через заднюю дверь самолета штатным способом, пострадавших нет, воздушное судно повреждений не получило», — заявили в «Аэрофлоте».

В компании отметили, что пассажиры будут отправлены в Самару резервным бортом

«В настоящее время выясняются причины произошедшего», — добавили в «Аэрофлоте».

По данным СМИ, инцидент произошел с самолетом Sukhoi Superjet.

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