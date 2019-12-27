Луганск, , 09:24 — REGNUM Силовики Украины два раза за минувшие сутки обстреляли территорию Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 27 декабря сообщил представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«За прошедшие сутки зафиксировано два обстрела территории Республики со стороны ВСУ», — сообщает представительство ЛНР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель пресс-службы Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко заявил на брифинге, что небоевые потери зафиксированы в 93-й и 46-й бригадах ВСУ.