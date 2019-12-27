Анкара, , 09:23 — REGNUM Правоохранительные органы Турции арестовали четырех человек, подозреваемых в незаконном распространении алкогольной продукции, об этом 27 декабря сообщает Anadolu Ajansi.

Спецоперация была произведена в провинции Айдын, у задержанных было изъято большое количество фальсифицированной алкогольной продукции.

В правоохранительных органах утверждают, что арестованные планировали выпустить продукцию на рынок в преддверии празднования Нового года.

Напомним, в декабре 2019 года силовые структуры Турции активизировали борьбу с незаконным оборотом спиртосодержащей продукции, пытаясь препятствовать отравлению граждан.

Читайте ранее в этом сюжете: На Украине в гараже нашли 12 тонн нелегального спирта