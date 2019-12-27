Тбилиси, , 09:17 — REGNUM Два человека умерли в Грузии от вируса гриппа в течение декабря. Об этом 26 декабря сообщил «Главный канал» грузинского телевидения.

Журналистам данную ситуацию прокомментировала глава отдела Центра контроля заболеваний Хатуна Захашвили. Она отметила, что у обоих пациентов имелись хронические заболевания, и они не прошли антивирусную вакцинацию. Оба погибших были взрослыми.

В Центре также сообщили, что в Грузии самыми распространенными в настоящее время являются вирусы типов А и В. Там также подчеркнули, что число заболеваний ниже, чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним, ранее министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе заявила, что вакцинация от гриппа не является панацеей.

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