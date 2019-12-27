Екатеринбург, , 09:12 — REGNUM В Свердловской области в результате дорожно-транспортного происшествия погиб человек, ещё один гражданин получил травмы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Инцидент произошёл на 301 км Серовского тракта. Около 03:00 по местному времени водитель автомобиля «Лада-Приора» выехал на встречную полосу и столкнулся с направлявшимся из Североуральска в областной центр рейсовым автобусом «Мерседес-Бенс», в котором находилось 23 пассажира.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля скончался на месте. Среди пассажиров автобуса травму руки получила женщина, а ещё пять человек получили ушибы и ссадины.

По данным фактам возбуждено уголовное дело. На данный момент установлена личность погибшего. Следственные действия продолжаются.