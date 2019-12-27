Уфа, , 09:12 — REGNUM Один человек погиб и еще один пострадал в дорожно-транспортном происшествии на трассе в Башкирии. Об этом 27 декабря сообщает главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов в своем блоге.

По его словам, авария произошла утром 27 декабря в Хайбуллинском районе на 61 км автодороги Юлдыбаево-Акъяр-Сара.

Столкнулись ВАЗ-2114 и грузовик «Skania». В результате ДТП водитель отечественной легковушки был госпитализирован с тяжёлыми травмами. А его 31-летний пассажир от полученных травм скончался на месте происшествия. В настоящее не месте ДТП работают стражи порядка и другие экстренные службы.

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