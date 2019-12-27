Петропавловск-Камчатский, , 09:20 — REGNUM На Камчатке из-за обильного снегопада и сильного ветра закрыт главный аэропорт региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

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Все вылеты задержаны до прояснения погодных условий и расчистки взлётно-посадочной полосы. Отложены рейсы в Москву, Владивосток, Новосибирск. Самолёт из Хабаровска с 50 пассажирами вернулся в Хабаровск.

Более 600 пассажиров находятся в аэропорту Елизово, им оказывают необходимую помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке бушует циклон, регион завалило снегом, занятия в школах отменены.