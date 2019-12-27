Екатеринбург, , 08:57 — REGNUM В Екатеринбурге в результате ночного пожара сгорели два автомобиля на улице Союзной. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в отделении по связям со СМИ городского УМВД.

В огне пострадали машины ВАЗ-2112 и Mitsubishi. Оба владельца обратились с заявлением в полицию, и по факту пожара проводится проверка. На данный момент назначены экспертизы, которые позволят установить причины возгорания. По итогам проверочных мероприятий будет принято мотивированное решение.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, сигнал о пожаре поступил на диспетчерский пульт в 03:47 по местному времени. На место выехали две пожарные машины, и огонь был ликвидирован в течение десяти минут.

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