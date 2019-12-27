Алма-Ата, Казахстан, , 08:59 — REGNUM Количество погибших при падении лайнера авиакомпании Bek Air в Алма-Ате возросло до 15 человек. Об этом передает со ссылкой на медиков РИА Новости.

По данным источников, ещё один человек, из числа пострадавших, скончался в больнице.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 27 декабря, в 07:22 рейс авиакомпании Bek Air при взлёте потерял высоту и, пробив бетонное ограждение, столкнулся с двухэтажным строением. На борту лайнера находилось пять членов экипажа и 95 пассажиров.

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